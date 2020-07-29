Euro
8.14
Dolar
6.94
BIST 100
1,152.70
Altın
1,952.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Buheyri, Meclis Başkanı Gannuşi'nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından milletvekillerine para dağıtıldığını iddia etti.

Yosra Ouanes,Gülşen Topçu   | 29.07.2020
Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buheyri, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından milletvekillerine para dağıtıldığını iddia etti.

Tunus'taki bir özel radyoya konuşan Buheyri, BAE'nin Meclis'ten başlayarak ülkedeki siyasi yapıyı bozmayı, Meclis Başkanı'nın görevden alınmasıyla burada siyasi bir boşluk oluşturmayı ve böylelikle yeni hükümetin kurulmasını engellemeyi planladığını belirtti.

Buheyri, BAE'nin Gannuşi'nin görevden alınması için milletvekillerine para dağıttığını öne sürdü.

Öte yandan, Tunus Meclisinde 19 sandalyesi bulunan El-Kerame (Onur) Koalisyonu, Gannuşi'nin görevden alınması için yapılacak güven oylaması oturumuna katılmayacağını açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin Meclis'i iyi yönetemediği yönündeki gerekçelerin asılsız olduğu, tüm Meclis oturumlarının olağan bir şekilde gerçekleştiği ancak Özgür Anayasa Partisinin oturumlar sırasında eylem yaptığı ifade edildi.

Tunus Meclisinde 30 Temmuz Perşembe günü Gannuşi için güven oylaması yapılması planlanıyor.

Tunus Meclisinde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri 14 Temmuz'da Gannuşi'nin görevden alınması için Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Eylemler nedeniyle Meclis oturumları bir süre askıya alınmıştı.

Özgür Anayasa Partisi, eylemlere Meclis Başkanı Gannuşi görevden alınıncaya kadar devam edeceğini ve oturum düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Tunus Meclis Ofisi Basın Sorumlusu Nesrin el-Ammari ise Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin sunulması ve ardından Meclis'te yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 'kırmızı bölgeden' kısıtlamaları artırmaları istendi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

Benzer haberler

Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası

Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası

Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçecek

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü

Tunus'ta hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildi

Tunus'ta hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildi
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den uzlaşı ihtiyacı vurgusu

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den uzlaşı ihtiyacı vurgusu
Tunus Meclisi, Gannuşi için güven oylaması yapacak

Tunus Meclisi, Gannuşi için güven oylaması yapacak