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Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 48 saatte 282 kişi hayatını kaybetti.

Seyit Aydoğan   | 20.04.2020
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı

Kanada


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hafta sonu verilerinin eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1648’e çıktı. Kanada’da aynı zaman diliminde Kovid-19 vaka sayısı da 3781 artışla 35 bin 708’e yükseldi. Ülke genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 12 bin 197 oldu.

Bu arada Toronto yakınlarındaki Brampton kentindeki hapishane, Kovid-19 nedeniyle kapatıldı. Yüzlerce mahkumun kaldığı hapishanede 60 mahkum ve 8 personelde Kovid-19 saptandığı ve mahkumların Toronto Güney Gözaltı Merkezi’ne (TSDC) nakledildikleri bildirildi.


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