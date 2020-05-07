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Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bin 348’e yükseldi

Kanada genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 348’e çıktı.

Seyit Aydoğan   | 07.05.2020
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bin 348’e yükseldi

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 182 ölüm daha kaydedildi. Böylece virüs ölümlerinin sayısı 4 bin 348’e yükseldi.

Kanada’da pozitif Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte bin 450 artarak 63 bin 496’ya ulaştı.

"Ölümler beklediğimizden yüksek"

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında, kaydedilen ölüm rakamlarının beklenenden fazla olduğunu söyledi.

Hazırlanan ulusal projeksiyonlarda Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 bin 800 ila 3 bin 900 arasında olmasını öngördüklerini aktaran Tam, ancak rakamın 4 bin 300’ün üzerine çıktığını ifade etti.

Tam, yaşlı bakım merkezlerinde Ontario ve Quebec'te yoğunluklu yaşanan Kovid-19 ölümlerinin, diğer eyaletlere de sıçramasının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye test uygulandı

Şu ana kadar 970 bin kişinin testinin tamamladığını aktaran Tam, sayının ilerleyen saatlerde 1 milyona ulaşacağını bildirdi.

Tam, günlük testlerin Kanada'nın Kovid-19'la yaşamayı öğrenmesinin temeli ve test sayısını artırmanın da salgının önüne geçmenin en önemli adımlarından olduğunu vurguladı.

Virüsün semptomları bulunmayan kişiler tarafından yayıldığına işaret eden Tam, okulları ve işletmeleri yeniden açmanın bireyleri fiziksel olarak birbirinden uzak tutmak için sürekli bir çaba gerektirdiğini ve düzenli el yıkamanın bu aşamadaki önemini kaydetti.

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