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Dünya, Ramazan 2020

Türk Kızılay'dan Endonezya’da gıda yardımı

Türk Kızılay, Endonezya’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Mahmut Atanur   | 07.05.2020
Türk Kızılay'dan Endonezya’da gıda yardımı

Cakarta

Türk Kızılay Endonezya Delegasyonu Başkanı Abdullah Doğukan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya Kızılhaçı ve bölge yetkililerinin yanı sıra Türk Kızılay Endonezya Delegasyonu Mali Müdürü Yiğitcan Mercangil eşliğinde gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti.

Dönmez, Ramazan Yardımı Programı kapsamında, Sulawesi ve Sumatra Adası olmak üzere iki farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine 2 bin 300 gıda kolisi ulaştırdıkları bilgisini paylaştı.

Sumatra Adası’nda 300 kişilik iftar programı da gerçekleştirdiklerini dile getiren Dönmez, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem sonrası yaşanan insani krizin aşılması ve hayat koşullarının tekrar oluşturulabilmesi için bölge halkına desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Dönmez, bu kapsamda Türk Kızılayın, bölgede hayata geçirilmiş toplam 12 insani yardım projesi ile faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de, Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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