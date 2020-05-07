Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü
Somali'de etkili yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.
Abuja
Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA), yapılan açıklamada, Somali'nin Puntland, Galmudug ve Jubaland bölgelerinde başlayan nisan-haziran döneminde etkili olan yağışlar dolayısıyla 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
200 bin kişi yerinden edildi
Açıklamada, afet nedeniyle şimdiye kadar 200 bin kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.
Bölgelerde selin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çekirge istilası da eklenince insani durumu daha da kötüleştireceği ifade edildi.
Somali'de şimdiye kadar 873 Kovid-19 vakası görülürken, 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.
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