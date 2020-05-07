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Dünya, Koronavirüs

BM: Kovid-19'un en yoksul ülkelerde 3-6 aya kadar zirveye çıkması bekleniyor

Birleşmiş Milletler, Kovid-19 salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Betül Yürük   | 07.05.2020
BM: Kovid-19'un en yoksul ülkelerde 3-6 aya kadar zirveye çıkması bekleniyor

Birleşmiş Milletler


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için mart ayında açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım planını genişletti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, salgının dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, en büyük yıkımın ve istikrarsızlığın da yine bu ülkelerde hissedileceğine dikkati çekti.

6,7 milyar dolarlık yardım çağrısı

Bu ülkelerde bir an önce önlem alınmazsa salgının çatışma, yoksulluk ve kıtlığa neden olacağı uyarısında bulunan Lowcock, salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 6,7 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM yardım programlarına salgınla mücadele döneminde Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve olmak üzere 9 yeni ülke daha eklendi. 

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