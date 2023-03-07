Dolar
18.91
Euro
20.19
Altın
1,846.73
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
22,425.00
BIST 100
5,450.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in Kanada seçimlerine müdahale iddialarını araştırmak için özel müfettiş atanacağını söyledi.

Murat Karadağ  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Ankara

Başkent Ottawa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trudeau, müfettişin seçimlere müdahale iddialarının araştıracağını ve sonrasında bu konuda kamu soruşturması açılıp açılmamasına karar verileceğini ifade etti.

Trudeau, Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi'nden de konuya ilişkin gizli bilgileri değerlendirmelerini isteyeceğini belirtti.

Muhalefet partilerinin iddialara ilişkin tam bağımsız bir soruşturma talebini reddeden Trudeau, "Bağımsız ve özel raportörden ilk iş olarak, doğru ve uygun ilk adımın ne olacağı konusunda hükümete tavsiyede bulunmasını isteyeceğiz." diye konuştu.

Trudeau, tüm siyasi liderlerin 2019 ve 2021 seçim sonuçlarının dış müdahaleden etkilenmediği konusunda mutabık kaldığını da hatırlattı.

Kanadalı istihbarat yetkilileri, geçen yılın başında, Çin'in 2019'daki federal parlamento seçimlerine etki etmek üzere bazı adayları örtülü bir ağ ile finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Kanada basınındaki haberlerde, Başbakan Justin Trudeau'nun söz konusu faaliyetler hakkında bilgilendirildiği iddia edilmişti.

Çin, Kanada'ya, ülkedeki Çin diplomatik temsilciliklerinin 2019'daki federal parlamento seçimlerine müdahaleye çalıştığına dair dedikoduları önleme çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren "Şampiyon Melekler" için ağıt
Deprem bölgesinde sürdürülebilir toparlanma şart
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Hatay'daki tarihi 1860'lara uzanan Savon Otel depremde ayakta kaldı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Çin 44 teknoloji alanının 37'sinde ABD'nin önünde yer alıyor

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların gizli kalmasına izin vermeyeceğiz

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların gizli kalmasına izin vermeyeceğiz
Çin'den FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan "kazayla çıktığı" iddiasına tepki

Çin'den FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan "kazayla çıktığı" iddiasına tepki
ABD, Tayvan'a 619 milyon dolarlık F-16 füzelerinin satışına onay verdi

ABD, Tayvan'a 619 milyon dolarlık F-16 füzelerinin satışına onay verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet