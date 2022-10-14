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Dünya

Kamerun’da külüstür taksiler toplu taşımada “duraksız” çalışıyor

Kamerun’da külüstür taksiler, güvenli olmamasına rağmen durak tanımadan her noktada yolcu almaları ve daha makul ücretler talep edilmesi nedeniyle toplu taşımanın bel kemiğini oluşturuyor.

Ahmet Emin Dönmez   | 14.10.2022
Kamerun’da külüstür taksiler toplu taşımada “duraksız” çalışıyor

Yaounde

Külüstür taksiler, başkent Yaounde başta olmak üzere büyük kentlerde hem taksi hem de kapasitesinden çok yolcu alarak dolmuş ve otobüs yerine kullanılabiliyor.

Çoğunun kapılarının kapanmadığı, camlarının kırık olduğu, aynalarının bulunmadığı ve trafiğe çıkmaları yasak olan külüstür taksilere adım başı her sokakta rastlamak mümkün.

Yeni model taksilere oranla yolcularından daha makul ücretlerin istendiği külüstür taksiler, bu nedenle daha çok tercih ediliyor.

"Hem daha ucuz hem de ihtiyacı bulunan taksicilere yardımcı olmuş oluyoruz"

Yaounde'de eski arabasıyla taksi şoförlüğü yapan Yaya Usmanu, AA muhabirine, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Yeni araba alacak paramız olmadığı için eski arabalarla idare ediyoruz." dedi.

Usmanu, aynası olmayan ve arka kapısı kapanmayan aracıyla uzun süredir müşterilerini güvenle istedikleri adrese ulaştırdığını dile getirerek, ceza yememek için polislerden uzak durmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yolcu Sentongo Michel de “Benim için önemli olan arabanın kalitesi değil, çalışıyor olması ve beni istediğim yere götürür olması yeterlidir.” diye konuştu.

Yolculardan Simon Pierre lmbamba da "Eski taksileri tercih ediyoruz çünkü hem istediğimiz yere ulaşıyoruz hem daha ucuz hem de ihtiyacı bulunan taksicilere yardımcı olmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kamerun’da taksiler

Şehir içi ulaşımın sadece taksilerle sağlandığı Kamerun'da taksiler, klasik ve moto-taksi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sarı renkteki klasik taksilerin gündüz tarifesi 250 frank (6,50 Türk lirası), akşam tarifesi de 300 franktan (8 Türk lirası) ücretlendirilse de fiyatlar, yolun uzunluğuna göre değişiyor.

Birçok kişinin ayna anda yolculuk yaptığı taksilerde yaklaşık 2 dolar ödendiğinde tek başına yolculuk da mümkün.

Genellikle ehliyeti bulunmayan, trafik eğitimi almamış gençlerin kullandığı moto-taksiler, pratik ve bir o kadar da tehlikeli ulaşım aracı kabul ediliyor.

Sık sık moto-taksi kazalarının yaşandığı ülkede hastanelerde motor kazalarında yaralananlar için servisler bulunuyor.

Ülkede taksiler, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da kullanılıyor.

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