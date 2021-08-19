Euro
10.00
Dolar
8.54
BIST 100
1,436.82
Altın
1,785.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lobe Şelalesi, dünyada okyanusa dökülen tek şelale

Kamerun'un batısında sahil ve liman kenti Kribi’de bulunan Lobe Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ahmet Emin Dönmez   | 19.08.2021
Lobe Şelalesi, dünyada okyanusa dökülen tek şelale Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez / AA

Yaounde

Kamerun’un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarından biri olan Lobe Şelalesi, en yükseği 15 metre olan onlarca şelalenin birleşmesiyle oluşuyor.

"Dünyada okyanusa dökülen tek şelale" olma unvanını taşıyan doğa harikası şelale, Kamerun’un Güney bölgesinde yer alan Campo-Ma'an Ulusal Parkı’ndan doğarak Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale ve çevresi, doğanın bütün renklerini barındıran manzarasıyla "doğal stüdyo" imkanı sağlıyor.

Her mevsim ayrı güzellik sunan nehir, kaynaklardan çıkan suyun aşağı süzülmesiyle çıkan sesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini stresten uzaklaştırıyor.

Lobe Şelalesi, zengin tabiatının yanında hemen yanı başında bulunan Kribi sahilindeki restoranlar, oteller ve plajıyla ziyaretçilerine Afrika’nın eşsiz güzelliklerini dört mevsim sunuyor.

Ayrıca Kribi sahilinde bulunan yöresel kanolar, Lobe Şelalesi'ni yakından görme imkanı veriyor.

"Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar"

Turizm rehberi İsmail Tongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lobe Şelalesi, çevrede yaşayan yerel halklar için güçlü bir inanç sembolüdür." dedi.

Şelalenin yerel halkların çeşitli doğal ve kültürel ayinlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Tongo, "Afrika’nın en eski yerlilerinden olan Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar." ifadesini kullandı.

Bölgede balıkçılık yapan Batango topluluğunun şefinin tahta çıkmadan önce Lobe Şelalesi'nin suyuyla yıkandığını belirten Tongo, şelalenin yüzyıllardır bölgede yaşayan yerlilerin hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilimsel çalışmalar Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi
Hindistan’da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

Benzer haberler

Lobe Şelalesi, dünyada okyanusa dökülen tek şelale

Lobe Şelalesi, dünyada okyanusa dökülen tek şelale

GÖRÜŞ - 10. yılında Erdoğan'ın Somali ziyareti: Bir halka umut olmak

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 396 bini geçti

Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü

Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı