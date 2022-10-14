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Dünya

Belarus'ta 'yüksek terör tehdidi' durumuna geçildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 14.10.2022
Belarus'ta 'yüksek terör tehdidi' durumuna geçildi

Minsk

Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus-Ukrayna sınırındaki durumu değerlendirdi.

Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

Lukaşenko, 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını açıklamıştı.

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