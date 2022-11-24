Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,756.46
ETH/USDT
1,197.60
BTC/USDT
16,552.00
BIST 100
4,867.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İsviçre Kamerun'u tek golle yendi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki ilk maçında Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

Hilmi Sever   | 24.11.2022
İsviçre Kamerun'u tek golle yendi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Al Janoub Stadı'ndaki maçta İsviçre topa daha çok sahip olma düşüncesiyle oyuna başladı. Kamerun ise hızlı ataklarla etkili olan taraftı.

Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekambi ve 14. dakikada Choupo-Moting ile çok net iki fırsattan yararlanamadı.

İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Embolo gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

İkinci yarıda maçta tempo çok fazla yükselmedi. İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutarken, Kamerun'a beraberlik için fazla şans tanımadı. İsviçre, Seferovic ile 90+5. dakikada net bir fırsatı kullanamadı.

Seferovic ve Nkoudou yedekler arasında

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic İsviçre'de, Beşiktaş'ta oynayan Kevin Nkoudou ise Kamerun'da yedekler arasında yer aldı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Abuoubakar da yedek bekleyen isimler arasında bulundu.


Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA

İsviçre'de Türk asıllı oyuncu Eray Cömert de ilk 11'e giremedi.

Seferovic 72, Nkoudou ve Aboubakar 74, Eray Cömert de 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Infantino'dan Roger Milla'ya plaket

İsviçre ile Kamerun arasında oynanan karşılaşma öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupalarının en yaşlı golcüsü unvanını sahip Kamerunlu Roger Milla'ya plaket verdi.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile birlikte maç öncesi sahaya çıkan 70 yaşındaki Milla, Infantino'nun elinden plaketini aldı.

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 89 taraftarın izlediği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle restore edilen Kurşunlu Camisi sular altında
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Seydişehir-Antalya karayoluna kar yağdı
Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Benzer haberler

İsviçre Kamerun'u tek golle yendi

İsviçre Kamerun'u tek golle yendi

Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve futbolcular 100 kız öğrenciye burs verecek

Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia ile Batshuayi, Dünya Kupası'na iyi başladı

Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia ile Batshuayi, Dünya Kupası'na iyi başladı
Galatasaray Başkanı Özbek: Ronaldo planlarımız içinde yok

Galatasaray Başkanı Özbek: Ronaldo planlarımız içinde yok
Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet