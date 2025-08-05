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Dünya

Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı patladı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yer alan Krasheninnikov Yanardağı, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti.

05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı patladı

Krasheninnikov Yanardağı Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yer alıyor.

Yanardağ, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti.

Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi, bölgede kaydedilen en şiddetli depremlerden birinin ardından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yanardağdan yükselen kül bulutu görüntülendi.

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