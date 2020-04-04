Kabil'de Cumhurbaşkanı Gani'nin özel koruması öldürüldü
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'de silahlı saldırıya uğrayan özel korumalarından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Afganistan
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin iki özel korumasının Kabil'in Pagman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda, Cumhurbaşkanı Gani'nin özel koruması Kıyamuddin Maksudi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, diğer korumasının da yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.