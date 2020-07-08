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Dünya

Johnson ve Merkel, Brexit sonrası ilişkiler ile Libya'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson ve Alman mevkidaşı Merkel, Brexit sonrası ilişkiler, Kovid-19 ile mücadele ve Libya gibi dış politika konularını görüştü.

Hasan Esen   | 08.07.2020
Johnson ve Merkel, Brexit sonrası ilişkiler ile Libya'yı görüştü

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, Brexit sonrası ilişkiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve Libya gibi dış politika konularını görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, aşı bulma çalışmaları da dahil olmak üzere koronavirüs konusunda uluslararası iş birliğinin önemi üzerinde durdu.

Brexit sonrası ilişkilere dair müzakerelerde erken bir anlaşmaya varılması için çalışmaya devam etme konusundaki taahhüdünü yineleyen Johnson, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ise, İngiltere'nin Avustralya şartlarında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Johnson ve Merkel, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki endişeleri ele alırken, Libya'da ise müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılabilmesi için çabalarını 2 katına çıkarma taahhüdünde bulundu.

Brexit sonrası ilişkiler

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Ayrılık anlaşması uyarınca tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekse de görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemedi.

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor.

Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılıyor.

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