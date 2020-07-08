Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Kovid-19 tespit edildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti.
Abuja
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 134 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 134 artışla 215 bin 855'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 907 bin 532 test yapıldı.
Son 24 saatte 192 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 3 bin 502'ye yükseldi.
Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.