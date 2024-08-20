Johnson & Johnson tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i satın alacak
ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson, kardiyovasküler alanındaki pozisyonunu güçlendirmek üzere tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i 1,7 milyar dolara satın alacağını bildirdi.
New York
Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, kalp yetmezliği hastaları için yenilikçi tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanan V-Wave'i satın almak için anlaşma yapıldığı duyuruldu.
Anlaşma şartlarına göre, V-Wave'e 600 milyon dolarlık peşin ödeme ve 1,1 milyar dolara kadar ek düzenleyici ve ticari potansiyel ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, V-Wave'in, Johnson & Johnson MedTech'in bir parçası olarak şirkete katılacağı aktarıldı.
Açıklamada, satın alma işleminin, düzenleyici onayların alınmasına bağlı olarak yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Satın almanın Johnson & Johnson MedTech'in kardiyovasküler hastalıklara yönelik konumunu güçlendireceği vurgulanan açıklamada, aynı zamanda büyüme potansiyeli olan pazarlara geçişi hızlandıracağı ve kalp yetmezliği uzmanlarıyla ilişkilerini derinleştireceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.