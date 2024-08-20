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Dünya

Johnson & Johnson tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i satın alacak

ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson, kardiyovasküler alanındaki pozisyonunu güçlendirmek üzere tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i 1,7 milyar dolara satın alacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Johnson & Johnson tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i satın alacak

New York

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, kalp yetmezliği hastaları için yenilikçi tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanan V-Wave'i satın almak için anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Anlaşma şartlarına göre, V-Wave'e 600 milyon dolarlık peşin ödeme ve 1,1 milyar dolara kadar ek düzenleyici ve ticari potansiyel ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, V-Wave'in, Johnson & Johnson MedTech'in bir parçası olarak şirkete katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, satın alma işleminin, düzenleyici onayların alınmasına bağlı olarak yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Satın almanın Johnson & Johnson MedTech'in kardiyovasküler hastalıklara yönelik konumunu güçlendireceği vurgulanan açıklamada, aynı zamanda büyüme potansiyeli olan pazarlara geçişi hızlandıracağı ve kalp yetmezliği uzmanlarıyla ilişkilerini derinleştireceği ifade edildi.

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