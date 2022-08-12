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Dünya

Johnson & Johnson talk bazlı bebek pudralarının dünya çapındaki satışını durdurdu

ABD ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın, talk bazlı bebek pudrasının dünya genelinde üretim ve satışını yapmayacak.

Burcu Yağcı   | 12.08.2022
Johnson & Johnson talk bazlı bebek pudralarının dünya çapındaki satışını durdurdu

Ankara

Sky News'te yer alan haberde, şirketin söz konusu kararı talk bazlı ürünlerde asbest tespit edilmesinin ardından aldığı kaydedildi.

Kararla birlikte ABD'li şirket, 2023 itibarıyla talk bazlı bebek pudrasının üretim ve satışını dünya genelinde durduracak.

Şirket, ayrıca, tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası üretimine geçiş yapılacağını açıkladı.

Johnson & Johnson'ın talk bazlı bebek pudrası yaklaşık 130 yıldır piyasada yer alıyordu.

Johnson & Johnson, ABD'de bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı 2,1 milyar dolarlık tazminata mahkum edilmişti.

Yargıç Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.

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