Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem
Tokyo
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.