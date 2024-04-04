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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem

Ahmet Furkan Mercan  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

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