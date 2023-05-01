Japonya'nın güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaleti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ada eyaleti Okinawa'nın doğu kıyısı açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 16.59'daki ve 10 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Okinawa'nın Nago, Uruma ve Nanjo kentleri ile komşu Kagoşima eyaletinde hissedildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.