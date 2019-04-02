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Dünya

Japonya'da yeni imparatorluk dönemine 'Reiwa' ismi veriliyor

Japonya'da Veliaht Prens Naruhito'nun imparatorluk dönemine düzen ve uyum anlamına gelen "Reiwa" adının verileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.04.2019
Japonya'da yeni imparatorluk dönemine 'Reiwa' ismi veriliyor

Ankara

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümeti sözcüsü Yoşihide Suga'nın 30 Nisan'da tahttan çekilecek İmparator Akihito'nun yerine geçecek Naruhito'nun döneminin, "Reiwa" ismiyle anılacağını duyurmasının ardından bu ismin 7. yüzyıl Japon şiir antolojisi "Manyoşu"dan alındığını açıkladı. 

Abe, hükümetin bu ismi "sert bir kıştan sonra baharın gelişiyle tomurcuklanan çiçeklerin açması gibi Japonya'yı herkesin rüyalarını gerçekleştirebileceği bir yer haline getirme ümidiyle" seçtiğini söyledi.

Şinzo Abe, "Manyoşu"nun, Japonya'nın zengin kültür ve geleneğini simgeleyen en eski şiir antolojisi olduğunu vurgulayarak "Ulusumuz, bir dönüm noktasında. Japonların unutulmaması gereken çok sayıda değeri var." ifadesini kullandı.

Japonya'da yaklaşık bin 400 yıldır ilk kez bir imparatorluk döneminin adı, Çin klasikleri yerine Japon şiir antolojisinden seçilmiş oldu.

Ülkede 200 yıl sonra ilk kez tahttan çekilecek imparator olacak Akihito'nun dönemi "Heisei" olarak adlandırılıyor. "Heisei", "barışa ulaşmak" anlamına geliyor.

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