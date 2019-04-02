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Dünya

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı, Buteflika'nın halefi olmayı reddetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, ülkeyi seçime taşıyacak geçiş dönemi için kendisine gelen cumhurbaşkanlığı teklifini kabul etmediğini açıkladı.

Abdel Razek Abdallah,Safiye Karabacak,Hacer Başer   | 02.04.2019
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı, Buteflika'nın halefi olmayı reddetti

Cezayir

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, ülkeyi seçime taşıyacak geçiş dönemi için kendisine gelen cumhurbaşkanlığı teklifini kabul etmediğini açıkladı.

"El-Haber" gazetesinin haberine göre, Zerval yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi ve danışmanı Said Buteflika tarafından eski İstihbarat Başkanı General Tevfik Medyen aracılığıyla geçiş sürecinde cumhurbaşkanı olma yönünde bir teklif aldığını belirtti.

Kendisinin Buteflika'nın halefi olmayı kabul etmediğini kaydeden Zerval, "Onlara sayıları milyonlarla ifade edilen bu göstericilere güvendiğimi söyledim. Aynı şekilde kendi kaderini belirleme hakkını elde eden halkın gösterilerine engel olunmaması gerektiğini anlattım." ifadelerine yer verdi.

Bağımsızlığını kazandığından bu yana ülkedeki siyasi düzenin, halkın sesine nasıl kulak vereceğini ve kendini nasıl yenileyeceğini bilmediğini aktaran Zerval, "Bilindiği gibi 2004 yılından bu yana tüm siyasi çağrıları reddediyorum. Her defasında da yeni nesillerin tam bir güvenle ortaya çıkmasına müsaade edecek bir sirkülasyon sistemi talebinde bulundum." ifadelerini kullandı.

Cezayir ordusundan emekli Tuğgeneral Zerval, 1993 ila 1995 yılları arasında Savunma Bakanlığı, 1995 ila 1999 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Zerval, 1999 yılında yapılan erken seçimde yönetimi Buteflika'ya teslim etmişti.

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