Dolar
14.57
Euro
16.42
Altın
1,769.56
ETH/USDT
3,859.90
BTC/USDT
48,166.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emniyetin "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.12.2021
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı

Tokyo

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 4 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 20 ila 40 arasında değişen yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda havalimanları ile Osaka kentindeki Kansai Havalimanı'nda tespit edildi.

Yolcuların test ve karantina koşullarına tabi tutulacağı bildirildi. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 17'ye çıkmış oldu.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Antivirüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız." demişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 404’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 387’ye yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek

Benzer haberler

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı

İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı

İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi