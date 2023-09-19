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Dünya

Japonya'da her 10 kişiden biri 80 yaş ve üstü

Japonya hükümeti, ülkedeki her 10 kişiden birinin 80 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Japonya'da her 10 kişiden biri 80 yaş ve üstü

Tokyo

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, ülkede yaşayan 65 ile 80 yaş ve üzeri nüfusun verilerini güncelledi.

Buna göre, ülkede yaşayan 80 yaş ve üzeri nüfus, geçen yıla kıyasla 270 bin artışla 12,5 milyona çıktı. Böylelikle 80 yaş ve üzeri nüfus, şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü, Japonya'nın toplam nüfusunun da yüzde 10'unu aştı.

Ülkedeki her 10 kişiden biri 80 yaş veya üstü olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, 65 yaş ve üzeri nüfus, geçen yıla kıyasla 10 bin azalarak 36,2 milyona geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun, Japonya'nın toplam nüfusuna oranı yüzde 29,1 oldu.

Japonya'da 65 ve üzeri yaş nüfus oranı, "verilerin kayda geçirildiği 1950'den beri ilk kez" düştü.

Ayrıca 36,2 milyonluk 65 yaş ve üzeri nüfusun 15,7 milyonu erkek ve 20,5 milyonu kadın olarak kayıtlara geçti.

2040'ta 65 yaş ve üstü kişilerin genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak

Verilere göre, Japonya'nın nüfusu 124,6 milyon olarak güncellendi.

Japonya, "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü nüfusta dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, yüzde 24,5'le İtalya ikinci, yüzde 23,6'yla Finlandiya üçüncü sırada bulunuyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Yaşlı nüfus artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel toplumu kalkındırma sahalarında problem oluşturuyor.

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