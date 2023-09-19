Dolar
27.03
Euro
28.90
Altın
1,934.18
ETH/USDT
1,644.40
BTC/USDT
27,150.00
BIST 100
7,740.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor

Terör örgütü PKK/YPG, Batılı ülkelere "çocuk savaşçı" konusunda sözde güvenceler verirken, ailelerinden kopardığı çocuklar üstünden küçük yaştaki kitlelere propagandaya devam ediyor.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor

Azez

PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi tarafından muhatap alınarak, örgütün artık çocukları eylemlerine alet etmeyeceğine dair bir belge imzaladı.

Ancak ABD destekli terör örgütü, kontrol ettiği sosyal medya hesaplarından örgüt kamplarına götürülmüş pek çok çocuğun terörist kamuflajı giydirilmiş silahlı görsellerini paylaşmayı sürdürüyor.

Sivil yerleşim yerlerinde ailelerinden kaçırılan veya propaganda faaliyetlerinde alıkonup silahlı eğitime götürülen çocuklardan bir bölümünün de örgütün sürüklediği terör eylemlerinde öldüğü anlaşılıyor.

Terör örgütü ölen çocukların görselleri üzerinden de bunun olağan ve olumlu bir şey olduğu yönünde propaganda yapıyor.

PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına alma uygulamasını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair bulguları paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da gündeme gelmişti.

"Çocuk savaşçılara" dair görüntü ve haberler, terör örgütünün sözde medya organlarında da yer alıyor.




Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." tespiti yer almıştı.

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin hazırladığı "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda da terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığı belirtilmişti.Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar
Meke Gölü'nün ekolojik restorasyonu için "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" kuruluyor
Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı
İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü belirtti

ABD Başkanı Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü belirtti

BM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi

BM Genel Sekreteri Guterres: Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor
ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak

ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet