Euro
6.35
Dolar
5.63
BIST 100
101,566.20
Altın
1,444.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Venezuela ve Japonya, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Sinan Doğan,Zuhal Demirci   | 18.07.2019
Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Ankara

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet ve Venezuela halkı adına, dün Irak'ın Erbil şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatının öldürülmesini kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk diplomatın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak derin üzüntü duyuyoruz. Türk halkına dayanışmamızı sunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırı kınandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye
Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu