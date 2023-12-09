Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesindeki üniversite yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralananların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Irak’ın Erbil kentinde dün öğrenci ve öğretmenlerin kaldığı binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.