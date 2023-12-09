Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,360.00
BTC/USDT
43,870.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi" programında konuşuyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor. -VTR- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci etap kapsamında 618 adet konutun temel atma töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesindeki üniversite yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralananların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Irak’ın Erbil kentinde dün öğrenci ve öğretmenlerin kaldığı binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Fırat ve Dicle havzalarında iklim değişikliğinin toz fırtınalarına etkisi incelenecek
Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti
Kaza nedeniyle derslerinden geri kalan öğrenciye geçici iş göremezlik tazminatı

Benzer haberler

Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye

Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında somut güven artırıcı adımların atılmasından memnun

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet