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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek mali yardım sağlayacak

Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik ilave 300 milyon dolar mali yardım sağlayacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.05.2022
Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek mali yardım sağlayacak

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, Ukrayna'nın finansal zorlukları karşısında bu ülkeye desteğini artıracağını açıkladı.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'nın mali durumunun bozulduğuna dikkati çeken Kişida, Ukrayna tarafından "kısa vadeli fonların desteklenmesi amacıyla çağrılar" aldıklarını kaydetti.

"Bir G-7 ülkesi olarak bu tarz ihtiyaçları karşılamaları gerektiğini" söyleyen Kişida, ülkesinin, Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolar daha mali yardım sağlayacağını bildirdi.

Böylelikle Japonya'nın Ukrayna'ya mali yardım hacmi, geçen ay açıklanan 300 milyon dolarlık yardımla, toplamda 600 milyon dolara erişmiş olacak.

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