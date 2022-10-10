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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

G7 ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yer aldığı G7 ülkelerinin, yarın video konferans aracılığıyla Ukrayna'yı ele alacağı bildirildi.

Erbil Başay   | 10.10.2022
G7 ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Hebestreit, Scholz’un Zelenskiy’e G7 ülkelerinin Ukrayna ile dayanışma içinde olacağının güvencesini verdiğini aktardı ve G7 ülkelerinin yarın video konferansı yöntemiyle görüşeceğini bildirdi.

Alman hükümetinin Rusya’nın saldırılarını kınadığını belirten Hebestreit, Almanya’nın ek yardımla hasar gören altyapının onarılmasına destek vermek istediğini kaydetti.

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