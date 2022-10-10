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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 10.10.2022
Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'da birçok bölge ve şehri hedef aldığı saldırılar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya karşı seyir füzeleri ile İHA'lar kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu, 13'ü İran üretimi Şahid-136 olmak üzere 24 İHA ve 84 seyir füzesi kullandı. 56 hedef (füze ve İHA) imha edildi. Bunlar arasında 43 seyir füzesi ve (10'u "kamikaze" tipi) 13 İHA var."

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