Ukrayna: Bugün Mariupol’dan insanları kurtarmak mümkün olmadı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol’da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.
Kiev
Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.” ifadelerini kullandı.
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İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu belirten Vereşçuk, şunları kaydetti:
“Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.”
Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.