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Dünya

Japonya Başbakanı Abe Tokyo’da sağlık kontrolünden geçti

Japonya Başbakanı Abe, başkent Tokyo’daki bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.08.2020
Japonya Başbakanı Abe Tokyo’da sağlık kontrolünden geçti

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tokyo’nun Şinanomachi semtindeki Keio Üniversitesi Hastanesi'nde muayene oldu.

Hastane kaynakları, her 6 ayda bir sağlık kontrolüne giren Abe'nin, en son haziranda geçtiği rutin kontrole ilave olarak bir teste tabi tutulduğunu belirtti. 

Rahatsızlığını 2012'de yenmişti

Eski Ekonomi Bakanı Akira Amari, katıldığı televizyon programında, Başbakan Abe’nin “birkaç gün de olsa biraz istirahate ihtiyacı olduğunu" kaydetmişti.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide 4 Ağustos’taki basın toplantısında, Abe’nin sağlığına ilişkin "Her gün görüşüyoruz, sağlık problemi yok ve görevini sorunsuz icra ediyor." demişti.

Ağustos başında haftalık yayımlanan ulusal bir derginin haberinde, 65 yaşındaki Abe’nin geçen ay başbakanlık ofisinde kan kustuğu kaydedilmişti.

Abe, Eylül 2006’da seçildiği ilk başbakanlık görevinden, ülseratif kolit rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle Eylül 2007’de ayrılmıştı. Görevine 2012'de yeniden seçilen Abe, yeni bir ilaçla rahatsızlığını yendiğini açıklamıştı.

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