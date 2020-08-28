Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başbakan Abe'nin istifa etmesinden üzüntü duydum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Türkiye ile #Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum. Kendisine Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ediyor; acil şifalar diliyorum. 🇹🇷 🇯🇵— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 28, 2020
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ederken, acil şifa dileklerini de iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.