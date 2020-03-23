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Dünya

Japonya Başbakanı Abe Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini açıkladı

Japonya Başbakanı Abe, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.03.2020
Japonya Başbakanı Abe Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, daha önce bu büyük spor etkinliğinin planlandığı gibi düzenlenmesini hedeflediğini açıklayan Abe, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, yapılması zor olursa sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığı görüşünü sürdürdüklerini vurguladı.

Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, IOC'nin alternatif arayışlarına yardım etmek istedikleri ancak sporcular, aileleri ve daha geniş bir topluluk için Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmayı sürdürmenin güvenli olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hatta tüm Kanadalılara izlemeleri gerektiğini söylediğimiz kamu sağlığı tavsiyesine ters düşüyor." ifadesi kullanıldı.

IOC'den dün yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans düzenlendiği, toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, öte yandan, olimpiyatların iptal edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanmış, salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın 4 hafta içinde alınacağı aktarılmıştı.

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