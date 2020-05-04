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Dünya, Koronavirüs

İzlanda'da 6 hafta sonra hayat normale dönmeye başlıyor

İzlanda'da bugün ülkede liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri yeniden açılıyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 04.05.2020
İzlanda'da 6 hafta sonra hayat normale dönmeye başlıyor Fotoğraf: Ernir Eyjolfsson/AA

Hwammstangi

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İzlanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlanması üzerine hayat normale dönmeye başlıyor. 

Semptom görülmeyenler dahil enfekte kişileri bulmak ve karantinaya almak için test ve takip uygulamasını titizlikle yürüten ülkede bugün liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açılıyor.

İzlanda'nın 360 binlik nüfusunun, virüsün kontrol altına alınmasında kısmen de olsa etkili olduğu düşünülüyor.

Ülkede vakaların sıkı karantinası ve temas kurdukları kişilerin takibi sayesinde toplumsal tecride ihtiyaç duyulmazken, Kovid-19'un görüldüğü yerlerden İzlanda'ya gelen herkes 14 gün boyunca karantinada tutuldu.

Toplam 19 bin kişinin iki haftalık karantinaya alındığı İzlanda'da ilkokullar, bazı kafe ve restoranlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açık kaldı, 20'den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmedi ve kişilerin birbirlerine 2 metre mesafede durmaları istendi.

İzlanda ayrıca 6 haftada 50 bin kişiye, yani nüfusunun yüzde 13'ünden fazlasına test yapmayı başardı.

Bugün itibarıyla ülkede 50'ye kadar katılımcıyla toplantılara, lise ve üniversitelerde derslerin devamına, bar, jimnastik salonu ve yüzme havuzu hariç tüm işletmelerin açılmasına izin verildi.

İzlanda'da ilk yeni tip koronavirüs vakası 28 Şubat'ta görülmüş, 5 Mart'ta Ischgl, yüksek riskli bölge ilan edilmiş, salgın zirveye çıktığında günlük vaka sayısı 106'ya ulaşmıştı.

Ülkede bugüne kadar 1799 vaka tespit edilirken, 10 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

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