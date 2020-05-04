Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal mayıs sonuna kadar uzatıldı.
Tokyo
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Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.
Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.
Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.
Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.