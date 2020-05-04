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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.05.2020
Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.

Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.

Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.

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