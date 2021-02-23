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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 356 artarak 96 bin 348 oldu.

Barış Seçkin   | 23.02.2021
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Pier Marco Tacca/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 303 bin 850 testte 13 bin 314 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 832 bin 162'ye ulaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 387 bin 948 aktif Kovid-19 hastası bulunduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 356 artarak 96 bin 348'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 898 artışla 2 milyon 347 bin 866'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 647 bin 651 oldu. Aşılananların 1 milyon 338 bin 877'sinin, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'da bir ortaokulda bir kişide Kovid-19’un Brezilya'da görülen daha bulaşıcı türüne rastlanması sebebiyle okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde de yeni vaka sayılarının Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinin etkisiyle hızla yükselince Lombardiya Bölge Yönetimi, Brescia ve çevre beldeleri turuncu ile yüksek risk kategorisine almaya karar verdi. Böylece, bölgede yayılımın önüne geçmek için serbest dolaşımı kısıtlanacak.

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