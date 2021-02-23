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Dünya, Koronavirüs

Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu

Almanya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla Avusturya ile Çekya sınırlarında kontrol uygulamasının gerekli olduğunu belirtti.

Erbil Başay   | 23.02.2021
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, sınırlarda kontrol yapan Almanya'nın Birlik hukukuna aykırı davrandığı yönündeki eleştirisini reddederek, "Biz elbette Schengen kurallarına uyuyoruz. Bu kararı mutasyonlu virüsün oluşturduğu özel tehdit nedeniyle aldık." dedi.

Roth, halkın Kovid-19'un mutasyonlu türlerine karşı korunmasının hükümetinin en öncelikli yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, AB'deki başka ülkelerin de benzer önlemler aldığını hatırlattı.

Almanya'nın, Avusturya ve Çekya sınırında bulunan Bavyera eyaleti hükümeti müsteşarı Florian Herrmann da söz konusu sınır kontrollerinin mutasyonlu virüs türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığını vurgulayarak, "Sınır kontrolleri orantısız değil." ifadesini kullandı.

Hermann, bazılarının hala İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüs türlerinin Bavyera'da büyük zorluklara yol açtığını anlamadığını belirterek, yapılan incelemelerde Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin Münih'te yayıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Alman basınındaki haberler göre, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çekya, Slovakya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere 24 Şubat'a kadar geçerli olan sınırları kapatma kararını 3 Mart'a kadar uzatmak istiyor.

Seehofer'in kararın uzatılmasından önce ilgili eyalet yönetimleriyle görüşeceği ifade edildi.

Alman hükümeti, 14 Şubat'ta Çekya, Slovakya ve Avusturya'nın Tirol bölgesini "virüs mutasyona bölgesi" olarak sınıflandırarak bu bölgelerden gelenlere ülkeye girişi kısıtlamış ve sınırlarda kontroller yapmaya başlamıştı.

Söz konusu bölgelerden sadece negatif PCR testi bulanan Alman vatandaşları, ülkede ikamet edenler, kamyon şoförleri ve sağlık çalışanları ülkeye girebiliyor.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarında sıkı kısıtlamalar uygulayan Almanya'nın da içinde bulunduğu 6 AB ülkesine mektup göndererek serbest dolaşımın engellenmemesi çağrısında bulunmuş ve bu ülkelerden açıklama istemişti.​​​​​​​

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Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu
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