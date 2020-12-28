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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 olduğu bildirildi.

Nuri Aydın   | 28.12.2020
İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 575 bin 221'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 565'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 675 artarak 1 milyon 408 bin 686 oldu.

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