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Dünya

İtalya'da olumsuz hava koşulları, sel ve heyelanlara yol açtı

İtalya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların, Piyemonte ve Valle d'Aosta bölgelerinde sel ve heyelanlara neden olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
İtalya'da olumsuz hava koşulları, sel ve heyelanlara yol açtı

Roma

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte ve Valle d'Aosta bölgelerinde devam eden sağanaklar nedeniyle çok sayıda nehirde taşkınlar yaşandığı ve bazı yüksek kesimlerde de heyelanların meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerdeki heyelan ve sellerin maddi hasarlara neden olduğu ifade edildi.

Özellikle şiddetli yağışlar nedeniyle Piyemonte Bölgesi'ndeki dağların yamaçlarından şelaleyi andıran şekilde yağmur sularının aktığı aktarıldı.

Nehirlerdeki taşkınlar ve heyelanlar dolayısıyla bazı yolların ulaşıma kapandığı iki bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalanların kurtarılması için İtalyan İtfaiyesi tarafından kurtarma operasyonlarının yapıldığı kaydedildi.

İtalya-İsviçre sınırındaki dağlık Macugnana beldesinde mahsur kalan yaklaşık 30 dağcının, itfaiye helikopteriyle havadan tahliye edildiği belirtildi.

Sel ve heyelan nedeniyle kara yolunun zarar gördüğü Alp Dağları ile çevrili Cogne beldesinde mahsur kalan yaklaşık 200 kişinin yine helikopterle kurtarıldığı basına yansıdı. Cogne'deki selde çok sayıda otomobilin sel sularına kapıldığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin, yoğun yağıştan etkilenen Piyemonte Bölgesi'ndeki Verbania Cuio Ossola beldesinde zor durumdaki 80 kişiye yardım sağladığı kaydedildi.

Bu arada, Piyemonte ve Valle d'Aosta'da zaman zaman yağan dolunun da otomobiller ile tarım arazilerinde maddi hasara neden olduğu aktarıldı.

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