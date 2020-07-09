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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 34 bin 926'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 09.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı. 

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 459’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 242 bin 363’e ulaştı. Son 24 saatte 229 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı bugün 338’lik artışla 193.978’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 daha artarak 34 bin 926’ya yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 806 bin 668 test yapıldı.

İçişleri Bakanı'ndan "sosyal patlama olabilir" uyarısı

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, RAI3'te katıldığı programda, ülkeyi ciddi şekilde etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomideki etkilerinin sonbaharda göstermeye başlayacağı konusunda uyardı.

Bakan Lamorgese, salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle toplumda sosyal patlamalar olabileceğine işaret ederek, "Eylül ve ekim ayında bu ciddi ekonomik kriz döneminin sonuçlarını göreceğiz." dedi.

Kimi vatandaşın dükkanları kapalı olduğu için günlük ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çektiğini aktaran bakan, "Hükümet, bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli tüm girişimleri yaptı ancak, güvenlik güçlerine yönelik şiddet olma riskini görüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla yapılan farklı tahminlerde İtalyan ekonomisinin bu yıl yüzde 12 ile 13 arasında küçülmesi bekleniyor.

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