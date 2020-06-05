Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 05.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1453'lük düşüşle 36 bin 976’ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 531'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 518 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1886'lık artışla 163 bin 781'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774’e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 338 olan sayı, bugün 316'ya geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 114 bin 572 test yapıldı.

Diğer yandan, ülkede 16 bin 222 ile en çok can kaybı yaşanan bölge olan Lombardiya'da son 24 saatte kaydedilen yeni vakanın yüksekliği dikkati çekti. Ülke genelindeki 518 yeni vakadan, 402'sinin Lombardiya'dan olduğu bildirildi.

Bu arada, Bolonya kentinde yeni yoğun bakım ünitelerinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bugün salgının farklı bir evresinde olduklarını belirtti.

Halkı uyaran Speranza, "İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz. Bu savaş kazanılmış gibi düşünmemeliyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi

Trump'tan eyalet valilerine Ulusal Muhafızlar konusunda 'beni aramaktan çekinmeyin' mesajı

Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
Yönetmen Atalay Taşdiken: Sinemanın sorunlarının katlanacağı bir sürece gidiyoruz

Yönetmen Atalay Taşdiken: Sinemanın sorunlarının katlanacağı bir sürece gidiyoruz

BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu

BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu