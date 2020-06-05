Beyaz Saray yakınındaki caddeye 'Siyahların Hayatı Önemli' yazıldı

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Dünya

Washington Belediye Başkanından, Beyaz Saray yakınındaki caddeye "Siyahların Hayatı Önemli" yazılması talimatı

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.

Kasım İleri   | 05.06.2020
Washington Belediye Başkanından, Beyaz Saray yakınındaki caddeye "Siyahların Hayatı Önemli" yazılması talimatı Fotoğraf: Yasin Öztürk / AA

Washington DC

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'ncı caddeye yazılan yazının görüntülerini, Twitter hesabından paylaşırken caddenin Beyaz Saray'a yakın kesitine "Siyahların Hayatı Önemli Meydanı" adını verdiğini açıkladı. 

Belediye Başkanı Bowser, Trump'a gönderdiği mektupta, kentteki "olağanüstü hal" durumunu ve sokağa çıkma yasaklarını sonlandırdığını belirterek, kentteki Ulusal Muhafız askerlerinin kışlaya çekilmesi talebinde bulundu.

Plastik mermi kullanılmasını kınamıştı

Askerlerin armalarının da net olmamasının insanlar arasında kaygıya neden olduğunu vurgulayan Bowser, daha önce de asker ve polislerin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını kınamıştı.

"Siyahların Hayatı Önemli" sloganı özellikle de polis şiddetiyle öldürülen siyahiler için düzenlenen protestolarda sıkça dile getirilen bir slogan iken 2014'te Michael Brown'ın Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında polis tarafından öldürülmesinin ardında başlayan olaylarda bir protesto hareketine dönüştü.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

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