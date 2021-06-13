İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti.
Roma
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 136 testte 1390 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 160 bin 313’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 565'e geriledi.
İtalya'da son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 3 bin 460 artışla 3 milyon 957 bin 557'ye ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 41 milyon 984 bin 164 oldu. Aşılananların 14 milyon 19 bin 80'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.