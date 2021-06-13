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Dünya

Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Irak'ın Musul vilayetinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 13.06.2021
Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu Fotoğraf: Ismael Adnan Yaqoob/AA

Musul

Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ın Ninava eyaletine bağlı Baduş ilçesinde terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında, Baduş cezaevi yakınında Deaş militanları tarafından öldürülen 500'den fazla kişiye ait toplu mezar bulundu. ( Ismael Adnan Yaqoob - Anadolu Ajansı )

Irak Şehit Yakınları Kurumu'ndan Ziya Kerim, basına yaptığı açıklamada, her iki toplu mezarın Musul vilayetinin batısındaki Badoş hapishanesi yakınında tespit edildiğini söyledi.

Toplu mezarlarda yaklaşık 500 cesedin bulunduğunu kaydeden Kerim, kurbanların 2014'te kenti ele geçiren terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından öldürüldüklerinin tespit edildiğini belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 123 cesedin çıkarıldığını aktaran Kerim, benzer toplu mezarların Telafer ve Sincar ilçesi yakınlarında da olduğunu ifade etti.

Musul Valisi Necim el-Cubburi, Musul kırsallarında çok sayıda toplu mezarların olduğunu ve bunların ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak hükümetinin müdahale etmesini istedi.

BM'nin 5 Kasım 2018'de yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.

DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.


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