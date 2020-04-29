Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 682'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 29.04.2020
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 682'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi. 

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Buna göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu. 

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 311’lik artışla 71 bin 252’ye çıktığı kaydedildi. 

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 682’ye yükseldi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1863 olan sayının bugün 1795’e gerilediği kaydedildi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 910 bin 761 test yapıldığı bildirildi. 

Diğer yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, çok sayıda ölümün görüldüğü yaşlı bakımevlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde, jandarmanın ilgili birimlerinin 600 kadar merkezde kontroller yaptığını belirtti. Sileri, bu kontroller sonucunda her 4 yaşlı bakımevinden 1’inde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği bilgisini verdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 682'ye yükseldi
Almanya Kovid-19 test sayısını arttıracak
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye koronavirüs sınavından şu ana dek yüzünün akıyla çıktı

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini aştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 682'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 682'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü

ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü