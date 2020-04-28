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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 359’a yükseldi

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi.

Barış Seçkin   | 28.04.2020
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 359’a yükseldi

Roma
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