Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Philadelphia’dan kalkan Blue Angels jetleri New York’taki sağlık çalışanlarını selamlıyor Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin İran destekli grupları Suriye'den çıkarmak için çalıştığını söyledi.

Mustafa Deveci   | 28.04.2020
İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett yaptığı yazılı açıklamayla, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen ve İran destekli gruplara mensup 4 kişi ile 3 sivilin öldüğü ifade edilen hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini dolaylı bir şekilde doğruladı. 

Açıklamasında, İran'ın Suriye'deki varlığına değinen Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bennett, Suriye'de İran destekli gruplara yönelik saldırıların arkasında da ülkesinin olduğunu ima eden değerlendirmesinde, "Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı
KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 359’a yükseldi
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

İran, ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme planına karşı BMGK üyelerinden destek istedi

GÖRÜŞ - Esed hanedanının çöküşü ve alternatifleri

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 877'ye yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 877'ye yükseldi
İsrail istihbaratından Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye tehdit

İsrail istihbaratından Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye tehdit
Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü