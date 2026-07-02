İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

[1/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[2/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[3/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[4/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[5/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[6/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[7/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[8/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[9/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[10/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.

[11/11] İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, Voragine zirve kraterinin doğu tabanında açılan bir yarıktan çıkan lav akışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten kaynaklanan yüksek viskoziteli lav akışı, Valle del Leone bölgesine ilerlerken, akışın ön cephesinin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Havacılık için renk kodu turuncu seviyesinde kalırken, hava trafiğinde herhangi bir aksama bildirilmedi.