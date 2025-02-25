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Dünya

İtalya: Ukrayna'ya asker gönderilecekse BM bünyesinde olmalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya sadece Birleşmiş Milletler’in (BM) barış koruma misyonunun bir parçası olarak tampon bölgeler için asker gönderilmesini değerlendirebileceklerini söyledi.

Barış Seçkin  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İtalya: Ukrayna'ya asker gönderilecekse BM bünyesinde olmalı

Roma

Tajani, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, son günlerde gündemde olan Ukrayna'ya Avrupa'dan asker gönderilmesi ve tampon bölgeler oluşturulması fikrine dair açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya Avrupa veya NATO askeri gönderilmesinin faydalı olacağını düşünmediğini dile getiren Tajani, "Eğer tampon bir bölge oluşturulacaksa buraya, BM bayrağı altında asker gönderilmesi gerekir." dedi.

Tajani, böyle bir gücün BM'ye bağlı olması gerektiğini, böylece tarafsız olunacağını vurguladı.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansına konuşan hükümet kaynaklarının da İtalyan birliklerinin, Ukrayna'ya barışı koruma misyonunun parçası olarak gönderilmesi fikrinin şu an gündemde olmadığını söylediği bildirildi.

Hükümet programının uygulanmasından sorumlu müsteşar Giovanbattista Fazzolari de katıldığı bir etkinlikte, bu konunun hükümet içinde hiç tartışılmadığını belirterek, bu fikrin Fransa tarafından uzun zamandır desteklendiğini ancak İtalya’nın bunu etkili bir çözüm olarak görmediğini ifade etti.

Sağ koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisi ise Ukrayna’ya İtalyan askeri gönderilmesine karşı olduklarını kaydetti.

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