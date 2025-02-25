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Dünya

Şam'da devrik rejim ordusunun karargahında bulunan uyuşturucular imha edildi

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in istihbarat karargahında ele geçirilen uyuşturucuları yakarak imha etti.

Ahmet Karaahmet  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Şam'da devrik rejim ordusunun karargahında bulunan uyuşturucular imha edildi Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Şam

Başkent Şam'da istihbarat binalarında bulunan depolardaki uyuşturucular kamyonetlerle açık alana taşındı.

Torbalardaki uyuşturucular, 4. Tümen yerleşkesindeki bir çukurda istiflendi.

Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha etti.

Genel Güvenlik İdaresi Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanı Anver Abdulhay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Güvenlik İdaresinin, yoğun çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, devrik rejime bağlı istihbarat binalarında uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini söyledi.

Abdulhay, bu maddelerin Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde imha edildiğini belirtti

Ele geçirilenler arasında captagon ve tramadol gibi uyuşturucu maddelerin de bulunduğunu kaydeden Abdulhay, "Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam edecek." dedi.

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